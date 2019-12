L’episodio chiave del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Atalanta Verona

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Proteste dell’Atalanta in occasione del vantaggio dell’Hellas Verona. Gli orobici lamentavano che al momento della rimessa laterale battuta da Faraoni, che ha portato al vantaggio di Di Carmine, ci fossero due palloni in campo. In effetti è così ma il pallone tenuto in mano da Rrhamani non disturbava l’azione.