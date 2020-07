L’episodio chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Bologna Lecce

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Lecce, valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Calvarese.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 26′ il Bologna chiede il rigore per un tocco di mani in area di Paz su rovesciata di Barrow. Calvarese lascia correre, il Var non interviene.