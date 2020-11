L’episodio chiave del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Bologna Napoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Napoli, valido per la 7ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Pasqua.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

49′ Gol annullato al Napoli – Su azione d’angolo Koulibaly scaraventa la palla in porta, dopo aver vinto un duello tutto fisico con Danilo. Il Var richiama l’arbitro per visionare e annulla per un fallo di mano di Osimhen.