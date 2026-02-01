Moviola Como Atalanta: giusto il rosso ad Ahanor, dubbi sul calcio di rigore finale. L’episodio chiave della sfida di Serie A

Moviola Como Atalanta: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Como Atalanta, valido per la 23ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Luca Pairetto.

La sfida del Sinigaglia tra Como e Atalanta, terminata a reti bianche, è stata un vero e proprio tour de force per l’arbitro Luca Pairetto. La moviola del match si accende subito al 7′, con un episodio che cambia l’inerzia emotiva della gara. Dopo una provocazione di Maximo Perrone, centrocampista dei lariani, il giovane Jhon Ahanor reagisce in modo sconsiderato con una manata. L’arbitro, coadiuvato dal quarto uomo, estrae il rosso diretto per il difensore dei Lariani.

Sull’episodio interviene l’esperto di Dazn Luca Marelli:

ESPULSIONE LAMPO – «Il gesto l’ha visto il IV ufficiale, forse il secondo assistente Ceccon perchè Pairetto era di spalle ma il gesto di Ahanor è brutto, è rosso per condotta violenta. Era già successo in Como-Bologna con Cambiaghi espulso per una gomitata. Ha iniziato Perrone ma la reazione di Ahanor è stata uno schiaffone che gli costerà almeno due giornate. Perrone è stato invece ammonito per comportamento antisportivo. La punizione è stata concessa all’Atalanta perchè il primo fallo è stato di Perrone».

Anche l’ex fischietto Giampaolo Calvarese concorda sulla decisione:

ANALISI SOCIAL – «Se dal live il gesto sembra veramente lieve, se andiamo a vedere bene i replay Ahanor rifila uno schiaffone in faccia a Perrone che va giù. Dalle immagini si vede anche che Pairetto al momento del gesto è girato di spalle. Da capire se sia stato l’assistente a segnalarlo o il quarto uomo che aveva una visuale migliore visto che lo schiaffo è sulla guancia sinistra. Ad ogni modo resta giusto il lavoro della squadra arbitrale».

La gestione dei cartellini fa discutere anche successivamente. Marten De Roon, capitano degli Orobici, viene graziato su un fallo ai danni di Charles De Ketelaere, ma rimedia il giallo al 37′ per un intervento su Lucas Da Cunha: essendo diffidato, salterà il prossimo match. Il finale è incandescente: al 96′ il Var richiama Pairetto per un tocco di mano di Giorgio Scalvini. Rigore assegnato, ma Marco Carnesecchi, portiere della Dea in stato di grazia, ipnotizza Nico Paz, parando il tiro e blindando lo 0-0.

