Moviola Como Lazio: Fabbri bocciato dai giornali! Cosa non ha convinto del suo operato, gli errori commessi!

Moviola Como Lazio: Fabbri è stato bocciato dai giornali dopo la sua direzione di gara del match della 21ª giornata di Serie A 2025/26

I giornali sono unanimi nel giudicare negativa la prestazione in Como Lazio dell’arbitro Fabbri, il cui operato è stato caratterizzato da incertezze e una gestione disciplinare discutibile.

Corriere dello Sport: definisce la partita «estremamente complessa» per Fabbri, che ci ha «messo (parecchio) del suo». Critica la mancata interruzione immediata del gioco dopo lo scontro di testa tra Cancellieri e Valle. L’episodio chiave è il rigore non visto su Caqueret: un «calcio chiaro e netto destro sul destro» da parte di Taylor, un’infrazione «alla portata di Fabbri» che però ha necessitato di una «lunghissima revisione» al VAR. Giudica regolare il gol dell’1-0 e nota un possibile fallo non fischiato su Zaccagni prima dello 0-3.

La Gazzetta dello Sport: assegna un 5 a Fabbri, sottolineando che il fallo di Taylor su Caqueret era «abbastanza evidente» eppure è servito il VAR. Critica la gestione dei cartellini («Qualche giallo di troppo») e l’impressione che nel primo tempo abbia fischiato «falli non tali». Evidenzia un episodio in cui Zaccagni ha rischiato il secondo giallo nella ripresa.

Tuttosport: boccia Fabbri con un 5.5, scrivendo che «si perde il rigore e il Var lo corregge». Anche in questo caso, viene criticato l’eccessivo ricorso ai cartellini («ricorre troppo facilmente al cartellino»).

In sintesi, tutti i quotidiani concordano sul grave errore di Fabbri in occasione del rigore per il Como, corretto solo grazie all’intervento del VAR, e su una gestione generale della gara apparsa insicura e a tratti nervosa.