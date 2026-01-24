Moviola Como Torino, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successo

Moviola Como Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Como Torino, valido per la 22ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Feliciani.

LIVE MOVIOLA

La sfida tra Como e Torino ha visto un grande protagonista: l’arbitro Ermano Feliciani, chiamato a gestire una gara che, nonostante il risultato larghissimo, ha offerto diversi episodi da moviola. Il primo momento chiave arriva al 16’, quando Marcus Pedersen interviene in ritardo e viene correttamente ammonito: un giallo inevitabile per un fallo evidente. Poco dopo, al 21’, il Torino perde Ismajli per infortunio, un episodio che non coinvolge la direzione arbitrale ma che incide sull’assetto dei granata. Nel complesso, la prima frazione scorre senza particolari polemiche, con Feliciani attento e sempre vicino all’azione, compreso il contatto al 29’ tra Douvikas e Paleari, giudicato regolare.

Il momento più delicato della partita arriva nella ripresa, quando al 55’ il Como protesta per un possibile tocco di mano in area di Maripan. L’arbitro lascia correre, ritenendo l’intervento non punibile, ma due minuti più tardi viene richiamato dal VAR per un altro episodio in area granata. Dopo un breve check, al 58’ arriva la decisione: rigore per il Como. La scelta appare corretta, frutto di una revisione attenta e di un’applicazione coerente del protocollo. Da quel momento in poi, la gara prende una direzione definitiva, con i padroni di casa che dilagano e Feliciani che gestisce senza difficoltà la lunga serie di sostituzioni tra il 66’ e il 73’.

Nel finale, non emergono ulteriori episodi controversi: i gol di Da Cunha, Douvikas, Kuhn e Caqueret sono tutti limpidi e privi di irregolarità, frutto di azioni pulite e conclusioni imparabili. L’arbitro mantiene sempre il controllo, fischiando la fine dopo un recupero senza tensioni. Nel complesso, la direzione di gara risulta positiva: pochi dubbi, decisioni chiare e un utilizzo del VAR puntuale e decisivo nei momenti chiave. Una prestazione solida in una partita che, per andamento e risultato, non ha mai rischiato di sfuggire di mano.