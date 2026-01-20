Moviola Copenhagen Napoli, l’episodio chiave della sfida di Champions: ecco cosa è successo

Moviola Copenhagen Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata di Champions League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Copenhagen Napoli, valido per la settima giornata di Champions League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Irfan Peljto.

MOVIOLA

La sfida di Champions League tra Copenaghen e Napoli, terminata 1-1, ha offerto diversi episodi da moviola che hanno messo al centro dell’attenzione l’arbitro Irfan Peljto e il suo utilizzo del VAR. La gestione disciplinare è stata intensa fin dalle prime battute, con un crescendo di interventi che hanno inciso sull’andamento della gara.

Il momento più discusso arriva tra il 33’ e il 35’, quando Thomas Delaney diventa protagonista di un vero e proprio caso arbitrale. Al 33’ il centrocampista danese viene ammonito per un intervento duro, protestando visibilmente per la decisione. Tuttavia, pochi secondi dopo, Peljto viene richiamato al VAR per rivedere l’azione. La revisione cambia completamente il giudizio: al 35’ il giallo si trasforma in rosso diretto, lasciando il Copenaghen in dieci uomini e accendendo le proteste del pubblico di casa.

Il primo tempo prosegue con un’altra sanzione pesante: al 40’ arriva il giallo per Rasmus Højlund, autore di un tackle in ritardo, mentre al 42’ tocca a Mohamed Elyounoussi finire sul taccuino dell’arbitro per un intervento scomposto.

Nella ripresa la direzione resta coerente. All’82’ Giovanni Di Lorenzo viene ammonito per un contrasto troppo aggressivo, mentre al 90+7’ William Clem chiude la lunga lista dei sanzionati con un giallo in pieno recupero. Una partita intensa, fisica e ricca di episodi che hanno richiesto attenzione e fermezza da parte della terna arbitrale.

