Moviola Cremonese Milan, Cesari smonta le polemiche: «Il gol di Pavlovic è regolare! Simulazione Saelemaekers? Ecco la verità»

Moviola Cremonese Milan, Graziano Cesari ha analizzato così gli episodi avvenuti allo Zini nel match della 27ª giornata di Serie A 2025/26

Le polemiche post-partita non mancano mai, ma l’analisi tecnica e distaccata degli episodi arbitrali aiuta spesso a fare chiarezza. Durante l’ultima puntata della nota trasmissione sportiva Pressing, l’attenzione si è concentrata sui due episodi chiave che hanno acceso la sfida di campionato tra Cremonese e Milan. A prendere la parola per disaminare le decisioni del direttore di gara è stato l’ex fischietto Graziano Cesari, il quale ha offerto una lettura netta e priva di dubbi.

Il contatto Saelemaekers-Pezzella: “Non è simulazione, è fallo”

Il primo caso affrontato riguarda l’episodio in area di rigore che ha visto protagonista Alexis Saelemaekers. Accusato da alcuni di essersi lasciato cadere con troppa facilità, il giocatore è stato difeso a spada tratta dall’opinionista.

L’azione incriminata nasce da un contrasto serrato con Giuseppe Pezzella. Secondo Cesari, la decisione di Davide Massa di non estrarre il cartellino giallo per simulazione è stata impeccabile. “Il belga non ha simulato assolutamente“, ha sentenziato l’ex arbitro. “C’è un contatto evidente con Pezzella. Massa fa benissimo a non prendere provvedimenti disciplinari per l’esterno rossonero, che cade proprio perché c’è un incrocio tra le gambe dei due giocatori. Non può mai essere considerata una simulazione, anzi, a termini di regolamento, è fallo“.

La regolarità del gol di Pavlovic: l’analisi del tocco

La moviola si è poi spostata sull’episodio decisivo e finale della gara: la rete del vantaggio milanista a firma di Strahinja Pavlovic.

Anche in questo frangente, Cesari ha promosso a pieni voti l’operato della terna arbitrale e degli uomini al monitor. “Sul gol di Pavlovic sono stati davvero bravi sia l’arbitro in campo che il VAR“, ha spiegato l’ex fischietto, spegnendo sul nascere le polemiche relative a un possibile tocco di braccio. L’analisi della dinamica chiarisce la regolarità del gesto tecnico: “Dopo aver ricevuto un colpo sul viso, la palla finisce in modo fortuito e regolare sulla sua spalla. Per questo motivo, possiamo parlare di un gol assolutamente regolare e convalidato in maniera corretta”.