Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Milan News

Moviola Cremonese Milan, Cesari smonta le polemiche: «Il gol di Pavlovic è regolare! Simulazione Saelemaekers? Ecco la verità»

Published

9 ore ago

on

By

Cesari

Moviola Cremonese Milan, Graziano Cesari ha analizzato così gli episodi avvenuti allo Zini nel match della 27ª giornata di Serie A 2025/26

Le polemiche post-partita non mancano mai, ma l’analisi tecnica e distaccata degli episodi arbitrali aiuta spesso a fare chiarezza. Durante l’ultima puntata della nota trasmissione sportiva Pressing, l’attenzione si è concentrata sui due episodi chiave che hanno acceso la sfida di campionato tra Cremonese e Milan. A prendere la parola per disaminare le decisioni del direttore di gara è stato l’ex fischietto Graziano Cesari, il quale ha offerto una lettura netta e priva di dubbi.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il contatto Saelemaekers-Pezzella: “Non è simulazione, è fallo”

Il primo caso affrontato riguarda l’episodio in area di rigore che ha visto protagonista Alexis Saelemaekers. Accusato da alcuni di essersi lasciato cadere con troppa facilità, il giocatore è stato difeso a spada tratta dall’opinionista.

L’azione incriminata nasce da un contrasto serrato con Giuseppe Pezzella. Secondo Cesari, la decisione di Davide Massa di non estrarre il cartellino giallo per simulazione è stata impeccabile. Il belga non ha simulato assolutamente, ha sentenziato l’ex arbitro. “C’è un contatto evidente con Pezzella. Massa fa benissimo a non prendere provvedimenti disciplinari per l’esterno rossonero, che cade proprio perché c’è un incrocio tra le gambe dei due giocatori. Non può mai essere considerata una simulazione, anzi, a termini di regolamento, è fallo.

La regolarità del gol di Pavlovic: l’analisi del tocco

La moviola si è poi spostata sull’episodio decisivo e finale della gara: la rete del vantaggio milanista a firma di Strahinja Pavlovic.

Anche in questo frangente, Cesari ha promosso a pieni voti l’operato della terna arbitrale e degli uomini al monitor. Sul gol di Pavlovic sono stati davvero bravi sia l’arbitro in campo che il VAR, ha spiegato l’ex fischietto, spegnendo sul nascere le polemiche relative a un possibile tocco di braccio. L’analisi della dinamica chiarisce la regolarità del gesto tecnico: Dopo aver ricevuto un colpo sul viso, la palla finisce in modo fortuito e regolare sulla sua spalla. Per questo motivo, possiamo parlare di un gol assolutamente regolare e convalidato in maniera corretta”.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato4 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829 Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829
Calcio italiano3 ore ago

Formula 1 e calcio, due mondi solo all’apparenza lontani. Da Leclerc a Alonso, da Yıldız a Ibrahimović: il sorprendente filo che unisce i due sport – VIDEO

Formula 1 e calcio, due universi vicini: da Leclerc ad Alonso, da Yıldız a Ibrahimović, il filo che unisce campioni...
Change privacy settings
×