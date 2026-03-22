Moviola Fiorentina Inter, gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Colombo. Tutti i dettagli

Moviola Fiorentina Inter: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Colombo, valido per la 30ª giornata 2025/26

La sfida Fiorentina Inter ha richiesto grande attenzione e polso fermo da parte del direttore di gara Colombo. Ecco cosa è successo.

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PRIMO TEMPO

Prima occasione per la Fiorentina già sullo 0-1 ma Gosens è in fuorigioco, giustamente segnalato, come oltre la linea è Barella quando al 6′ va a segno su invito di Dumfries. Proteste di Kean per una sua caduta in area, molto timide per la verità, non sembrano esserci gli estremi per un intervento dell’arbitro. Gara vivace e molto corretta, Colombo non ha bisogno di intervenire molto. Al 38′ Calhanoglu si vede interrompere un passaggio proprio dall’arbitro, situato nella traiettoria. Al 39′ conclusione di Kean al volo: palla dentro, ma anche lui è nettamente oltre la linea difensiva dell’Inter, la deviazione di Carlos Augusto è una deviazione che non mette in gioco l’attaccante viola. Al 42′ Ranieri avanza, viene messo in mezzo fallosamente tra Dimarco e Calhanoglu: scatta il giallo, il turco invita Colombo ad estrarlo per il compagno che, effettivamente, è il primo a commettere l’infrazione. Poco dopo altro cartellino per Carlos Augusto su Parisi: l’interista era diffidato; azione che nasce da un contrasto molto duro di Pongracic su Thuram giudicato lecito. L’extra-time è di un minuto, i falli a fine frazione di gioco sono 12: 4 per i viola, 8 per i nerazzurri.

SECONDO TEMPO

Ammonizione per Brescianini che tampona Dimarco e gli toglie una scarpa su un’accelerazione dell’interista: è il primo episodio rilevante della ripresa, arriva al 55′. All’ora di gioco contrasto Akanji-Ndour: è il viola che viene sanzionato con un giallo per intervento imprudente, entrambi rimangono a terra. Altro giallo poco dopo per Barella che frana su Dodo. Gara che si infiamma agonisticamente, Kean va in scivolata e colpisce Dumfries che lo precede nel tocco del pallone: l’attaccante non accetta fischio e soprattutto il cartellino. Al 72′ Fagioli è tutt’altro che convinto per un fallo che Colombo decreta su un’incursione centrale di Bisseck. Braccio aderente al corpo di Esposito che tocca il pallone nella propria area, giusto lasciar correre. La gara si chiude con questo bilancio: 6 le ammonizioni, equamente spartite tra i giocatori delle due squadre; non pochi i falli, ben 28: 16 della Fiorentina, 12 dell’Inter.