Moviola Fiorentina Inter: l’episodio chiave del match

Moviola Fiorentina Inter: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Inter, valido per la 22ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Aureliano.

EPISODIO CHIAVE

1′- Subito pericolosa la Fiorentina: errore in costruzione dal basso e recupero palla di Bonaventura, che serve Nzola. Da pochi passi l’attaccante calcia su Sommer, ma invece dell’angolo si riparte dalla posizione di fuorigioco del calciatore angolano.

11′ – GOL ANNULATO FIORENTINA – Nzola parte in posizione di fuorigioco e infila sotto le gambe di Sommer in uscita, ma la bandierina si alza subito e il VAR conferma l’offside.

15′ – Check del VAR sul gol di Lautaro per un contatto tra l’argentino e Parisi che ha la peggio. Confermato il gol.

34′ – Proteste Fiorentina per una trattenuta di Bastoni su Ranieri: Aureliano lascia giocare, nonostante le proteste dei viola, che chiedono un rigore. Check del VAR che conferma la decisione.

63′ – GOL ANNULLATO INTER – Arnautovic riceve in area da Mkhitaryan e infila in rete, ma la posizione dell’armeno, che dà il via all’azione, è di fuorigioco.

72′ – Proteste della Fiorentina per l’uscita di Sommer su Nzola, che viene travolto dal portiere svizzero: controllo del VAR per capire chi ha toccato per primo il pallone.