L’episodio chiave del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Fiorentina Sassuolo

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 22′ Castrovilli entra in malo modo su Djuricic in area di rigore, penalty solare che Chiffi assegna agli ospiti. Vibranti proteste dei viola che recriminano per un contatto Chiriches-Pezzella in area neroverde, a inizio azione.