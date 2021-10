L’episodio chiave del match valido per l’11ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Fiorentina Spezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Spezia, valido per l’11ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Giua



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

42′ RIGORE PER LA FIORENTINA – Nel cross precedente dal corner Gyasi salta per difendere, ma tocca il pallone con la mano. Giua rivede al VAR e assegna il penalty alla Fiorentina. Giallo per l’attaccante dello Spezia.