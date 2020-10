L’episodio chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Genoa Inter

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 28′ l’Inter protesta per un possibile calcio di rigore per intervento di Bani su Lukaku a centro area; sul cross da sinistra di Perisic, i due si avventano a centro area e l’impressione è che il difensore affossi il centravanti belga; per Massa in presa diretta e per il VAR Di Bello non si è trattato di un chiaro ed evidente errore, pertanto si è limitato al silent check.