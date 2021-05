Moviola Genoa Sassuolo: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Genoa Sassuolo

L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Sassuolo, valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

21′ Fallo su Pandev – Chiriches va spalla contro spalla sull’attaccante del Genoa che cade in area. L’arbitro non ravvisa gli estremi del calcio di rigore, sebbene l’intervento sia abbastanza ruvido. Il Var non segnala nulla di rilevante, che meriti l’on field review.

28′ Gol annullato al Genoa – Mariani viene chiamato al VAR per verificare un tocco sospetto di Destro ai danni di Locatelli nell’azione ha che ha portato al gol la squadra rossoblù. L’arbitro ravvisa il fallo e annulla la rete di Zajc