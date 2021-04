Moviola Genoa Spezia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Genoa Spezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Spezia, valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Subito un episodio da moviola al 2′; Terzi sbaglia un controllo un passo fuori dal vertice sinistro della sua area, Pandev lo brucia ed il capitano spezzino è costretto a fermarlo con un placcaggio in stile rugby; per Manganiello è solo giallo ma il limite tra SPA (azione potenzialmente pericolosa, ndr) e DOGSO (chiara occasione da gol, ndr) era davvero molto labile.

Al 28′ è invece corretta la decisione di annullare il vantaggio di Pandev; sul traversone di Zappacosta, Provedel interviene in tuffo deviando il pallone che il macedone insacca da due passi. Un istante prima, però, il portiere subisce un colpo alla nuca da Destro. Inizialmente Manganiello ha concesso la rete ma, richiamato ad una On field review dal VAR Chiffi, annulla e concede un calcio di punizione in favore dello Spezia.