MOVIOLA Inter Bayer Leverkusen: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per i quarti di finale dell’Europa League 2019/20: moviola Inter Bayer Leverkusen

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Bayer Leverkusen, valido per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 27′ l’arbitro fischia un calcio di rigore in favore dei nerazzurri per un tocco di braccio di Sinkgraven su cross di D’Ambrosio. Dopo alcuni minuti di check del VAR, Del Cerro Grande viene chiamato all’on field review e toglie il penalty all’Inter. In effetti la palla colpisce la spalla di Sinkgraven e non il braccio