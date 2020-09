L’episodio chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Inter Fiorentina

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 20′ Irrati concede un calcio di rigore per l’Inter per un tocco da dietro di Caceres su Lautaro Martinez. Richiamato al VAR, il direttore di gara cancella il rigore in favore dei nerazzurri. Il difensore della Fiorentina tocca prima la palla del piede di Lautaro.