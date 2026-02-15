Moviola Inter Juve, Marelli fa chiarezza: «Rosso a Kalulu? Bastoni ha simulato. Sul presunto rigore McKennie-Carlos Augusto dico questo»

Moviola Inter Juve, Luca Marelli ha fatto chiarezza sugli episodi avvenuti durante il match di San Siro. Le sue parole

Le polemiche non si placano all’indomani del vibrante 3-2 di San Siro. Il day after di Inter-Juventus è dominato dall’analisi degli episodi arbitrali che hanno indirizzato il Derby d’Italia. Negli studi di DAZN, Luca Marelli ha passato ai raggi X la direzione di gara di Federico La Penna, bocciando severamente l’episodio chiave del match: l’espulsione di Pierre Kalulu.

Il caso Kalulu-Bastoni: “Simulazione netta”

Secondo Marelli, la gestione dei cartellini del difensore francese è stata a due facce. Se la prima ammonizione per l’entrata su Nicolò Barella era sacrosanta per imprudenza, il secondo giallo che ha lasciato i bianconeri in dieci è frutto di un abbaglio. “La Penna è stato sicuramente ingannato dalla prospettiva, non può aver visto un’infrazione perché non c’è”, ha spiegato Marelli. C’è una mano appoggiata sulla schiena, ma Alessandro Bastoni accentua vistosamente la caduta. “Bastoni ha simulato, è questo il termine corretto”, ha sentenziato l’esperto, sottolineando come con il futuro protocollo VAR (atteso per il 28 febbraio) l’ammonizione sarebbe stata revocata e assegnata all’interista per simulazione.

I rigori reclamati: decisioni corrette

L’analisi si è poi spostata sui due episodi dubbi nelle aree di rigore avvenuti nella ripresa. Il primo riguarda un contatto tra Carlos Augusto e Weston McKennie, incursore texano della Juve. Per Marelli, il contatto è “leggero, niente di che”, giustificando la scelta di lasciar correre.

Brivido anche nell’area bianconera. Andrea Cambiaso ha rischiato molto in un duello con Luis Henrique. “Ha rischiato tanto per la trattenuta per la maglia, non eccessiva ma al limite”, ha chiosato Marelli. Anche il tocco di braccio nello stesso frangente è stato giudicato non punibile poiché il pallone era inaspettato. In sintesi: gestione dei rigori corretta, ma il “rosso” pesa come un macigno sul giudizio finale.