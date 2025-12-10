Moviola Inter Liverpool, quotidiani a senso unico nel giudizio su Zwayer! Le valutazioni sul rigore assegnato agli inglesi per il contatto Bastoni Wirtz

La sconfitta dell’Inter contro il Liverpool in Champions League resta al centro delle analisi del giorno dopo, soprattutto per le decisioni arbitrali che hanno condizionato una partita equilibrata fino al finale.

La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, pur con toni diversi, convergono su un punto: il rigore concesso ai Reds al 38° minuto della ripresa è stato un errore, frutto di una gestione sbagliata sia da parte dell’arbitro Felix Zwayer sia da parte del VAR.

Primo tempo corretto: Lautaro, Konaté e il tocco di Van Dijk

Nel primo tempo Zwayer ha gestito bene gli episodi chiave. Giusta l’ammonizione a Lautaro Martínez al 13’, quando il capitano nerazzurro ha colpito in modo scomposto Andrew Robertson, ma trattenendo le gambe ed evitando danni peggiori.

Al 31’ il Liverpool aveva trovato il gol con Ibrahima Konaté, ma il VAR è intervenuto correttamente: dopo il colpo di testa di Virgil van Dijk, il pallone aveva colpito il braccio aperto di Hugo Ekitiké, in violazione della norma sul fallo di mano offensivo. Rete giustamente annullata.

Al 39’, invece, un tiro di Marcus Thuram deviato dal braccio di Van Dijk è stato considerato coerente con la dinamica dell’azione, e non punibile.

Il rigore su Wirtz: la “sceneggiata”, il richiamo VAR e l’errore decisivo

L’episodio incriminato arriva nella ripresa. Sul contrasto tra Alessandro Bastoni e Florian Wirtz, La Gazzetta parla apertamente di “eccesso”: la trattenuta del difensore italiano è stata minima, non reiterata e non tale da sbilanciare in modo evidente il centrocampista tedesco, che ha accentuato la caduta in quella che il quotidiano definisce una vera e propria “sceneggiata”.

Qui nasce la criticità più grande: Zwayer non aveva giudicato falloso il contatto in diretta, ma è stato richiamato al monitor dal VAR. Un intervento giudicato errato sia per filosofia sia per protocollo. Tuttosport assegna un voto 5 all’arbitro e critica duramente anche il VAR tedesco Storks, ritenuto responsabile di un richiamo immotivato che ha portato alla concessione del penalty trasformato da Szoboszlai.

Per La Gazzetta, Zwayer merita addirittura 4,5: non per l’episodio del gol annullato (dove è stato “salvato” dal VAR), ma per aver assegnato un rigore “che non c’era”. La decisione è considerata determinante nell’esito del match, tanto da “falsare” l’incontro nelle sue battute finali. Male anche gli assistenti Kempter e Dietz, valutati insufficienza.

Una gestione arbitrale che pesa sul risultato

Le due testate concordano: il rigore assegnato al Liverpool non era un episodio da on-field review e non rappresentava un fallo chiaro. È stata una decisione che ha sovvertito l’inerzia della gara e complicato il percorso europeo dell’Inter.

Una notte nera per la squadra di Cristian Chivu, ma anche – come sottolineano all’unisono Gazzetta e Tuttosport – per il team arbitrale tedesco, protagonista negativo di una delle sfide più attese della Champions League.