L’episodio chiave del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Inter Napoli

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

70′ Rigore Inter – Darmian approfitta di un rimpallo in area e si fionda sul pallone. Ospina lo atterra. Calcio di rigore. I calciatori del Napoli protestano per una posizione irregolare, ma l’esterno dell’Inter è in linea. Penalty giusto.