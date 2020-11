L’episodio chiave del match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Inter Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Torino, valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 58′ il primo intervento del VAR; sventagliata di Ansaldi per Singo che sbuca alle spalle di Young che allunga una gamba e colpisce l’esterno granata con un calcio sul ventre; La Penna lascia proseguire e sugli sviluppi dell’azione concede una punizione dal limite. Il VAR Abisso però richiama La Penna alla ‘on field review’ al seguito della quale l’arbitro concede il rigore al Torino che Ansaldi trasforma nel momentaneo 0-2.

All’81’ altro intervento del VAR; clamorosa ingenuità di Nkoulou che controlla timidamente di petto a centro area ma si fa bruciare da Hakimi che finisce giù nel contatto; sembra un rigore solare ma Hakimi viene pizzicato in fuorigioco. Abisso però richiama La Penna che va a rivedere l’episodio, per valutare se quella di Nkoulou sia una giocata e dunque ‘sani’ la posizione di Hakimi, certamente irregolare. La Penna ha rivisto, ha valutato come ‘giocata’ quella di Nkoulou e assegna il penalty.