Moviola Italia Lituania: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022: moviola Italia Lituania

L’episodio chiave della moviola del match tra Italia e Lituania, valido per la 6ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Dirige la sfida l’arbitro Craig Pawson.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Particolare solo l’episodio legato al gol del 2-0; inizialmente assegnato a Raspadori, l’Uefa ha invece ritenuto che la conclusione del centravanti azzurro non fosse indirizzata nello specchio della porta e dunque ha assegnato l’autogol a Utkus, autore della deviazione che ha mandato la palla in rete.

Corretto anche l’annullamento del gol di Raspadori al 53′; al momento del tiro di Calabria (respinto dal portiere Setkus, ndr), l’attaccante del Sassuolo si trovava nettamente oltre il penultimo difendente lituano.