Moviola Italia Svizzera: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Italia e Svizzera, valido per la xxxx giornata del gruppo xxxx di Euro2020. Dirige la sfida l’arbitro Karasev



Al 19′ l’Italia passerebbe in vantaggio con Chiellini sugli sviluppi di un calcio d’angolo; rete inizialmente convalidata ma il VAR è intervenuto riscontrando un tocco con la mano del capitano azzurro al momento del contrasto aereo con Akanji; essendo il tocco di mano arrivato nell’immediatezza della rete, l’annullamento è automatico e non serve nemmeno la On field review di Karasev.