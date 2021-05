Moviola Juve Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Juve Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Milan, valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Valeri



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Molto contestato il gol del vantaggio rossonero con Brahim Diaz; al momento del rinvio di pugno di Szczesny, il malagueno entra in contrasto con Cuadrado e pare che il pallone schizzi sul braccio destro; il VAR Calvarese controlla e ritiene non necessaria una On field review per Valeri che convalida la rete. Dal replay parrebbe più un tocco con il fianco destro che con il braccio.

Ad inizio ripresa ancora Brahim Diaz protagonista; sul suo tiro, Chiellini risponde con il braccio destro larghissimo; Valeri inizialmente fa giocare ma, richiamato alla review da Calvarese, ci mette pochi secondi per decretare il calcio di rigore che poi Kessie sbaglia.