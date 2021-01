L’episodio chiave del match valido per i quarti di Coppa Italia 2020/21: moviola Juve Spal

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Spal, valido per i quarti di Coppa Italia 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Pezzuto



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

14′ Rigore per la Juve – Grande incursione di Rabiot in area che viene sgambettato da Vicari. L’arbitro prima ammonisce il francese per simulazione poi, richiamato dal Var, assegna il penalty