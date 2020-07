MOVIOLA Juve Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Juve Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Torino, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

45’+2 Mani De Ligt – Tocco di mano dell’olandese dopo che la sfera aveva colpito la coscia. Maresca rivede al VAR e giudica il braccio troppo largo. Rigore per il Torino

73′ Contatto Cuadrado Belotti – Pestone del colombiano su Belotti in area. Cuadrado è girato ma colpisce l’attaccante. Per Maresca non ci sono gli estermi del calcio di rigore