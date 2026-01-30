Moviola Lazio Genoa, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successo

Moviola Lazio Genoa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Lazio Genoa, valido per la 23ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Luca Zufferli.

MOVIOLA

La partita si apre con un Genoa molto propositivo, capace di gestire il possesso nei primi minuti e di creare le prime occasioni con Frendrup e Colombo. La Lazio risponde con Basic, Isaksen e Maldini, ma Bijlow si fa trovare sempre pronto. Al 34’ il Genoa continua a palleggiare con qualità, mentre la Lazio prova a colpire in ripartenza. Nel finale di frazione arrivano i primi episodi arbitrali: un tocco di mano in area rossoblù al 53’ viene giudicato regolare da Zufferli, che però viene richiamato dal VAR pochi istanti dopo. Dopo la revisione, al 56’ viene assegnato il rigore trasformato da Pedro per l’1-0. Il primo tempo si chiude sul vantaggio biancoceleste.

Secondo tempo: rigori, ribaltamenti e tensione crescente

La ripresa si accende subito: la Lazio sfiora il raddoppio con Pellegrini, poi al 62’ arriva il 2-0 firmato Kenneth Taylor dopo una splendida azione corale. Il Genoa però non molla e al 65’ protesta per un tocco di mano in area: inizialmente l’arbitro lascia correre, ma il VAR lo richiama e Zufferli assegna il rigore. Malinovskyi dal dischetto accorcia al 67’. I rossoblù prendono coraggio e al 75’ trovano il 2-2 con Vitinha, rapido a ribadire in rete un pallone vagante sotto la traversa. La gara diventa nervosa: ammonizioni, cambi e continui capovolgimenti di fronte tengono alta la tensione fino al recupero.

Finale incandescente: VAR protagonista e Cataldi decisivo

Nei minuti di recupero la Lazio spinge con forza: Cancellieri sfiora il gol all’angolino, Cataldi calcia alto da buona posizione e il Genoa prova a resistere. Al 90+7’ arriva l’episodio chiave: un tocco di mano in area rossoblù viene inizialmente giudicato regolare, ma il VAR richiama ancora una volta Zufferli. Dopo una lunga revisione, l’arbitro assegna il terzo rigore della serata. Cataldi si presenta dal dischetto al 90+9’ e al 90+10’ firma il 3-2 con un tiro preciso all’angolino basso, imprendibile per Bijlow. Dopo 12 minuti di recupero, arriva il triplice fischio: la Lazio vince una partita ricca di episodi, ribaltamenti e interventi del VAR.

