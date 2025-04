Moviola Lecce Como, l'episodio chiave del match di Serie A - Calcio News 24

Moviola Lecce Como, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025

L’episodio chiave della moviola del match Lecce Como valido per la 33ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Sozza.

L’EPISODIO CHIAVE

Una partita abbastanza movimentata considerando la posta in palio. Si parte dal goal annullato a Krstovic (causa fuorigioco). Al 33′ stessa sorte per Diao del Como sempre per fuorigioco.

Nel mezzo una pioggia di cartellini gialli: Coulibaly, Valle, Ikoné, Krstovic (che salterà l’Atalanta), Goldaniga, Perrone, Berisha e infine Engelhardt.