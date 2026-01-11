Moviola Lecce Parma, i giallorossi chiudono in 9, espulsi Banda e Gaspar: ecco cosa è successo

Moviola Lecce Parma: i salentini chiudono la gara in nove uomini, rossi a Banda e Gaspar. Tutti gli episodi chiave

La sfida tra Lecce e Parma, valida per la 20ª giornata di Serie A, è stata caratterizzata da grande intensità ma soprattutto da episodi arbitrali che hanno inciso profondamente sull’andamento del match. Le due squadre si sono affrontate a ritmi alti, con il Parma più propositivo e il Lecce pronto a ripartire, ma la moviola è diventata presto il tema centrale della serata.

Il momento chiave arriva al 57’: Lameck Banda viene ammonito per un intervento duro e, inizialmente, può considerarsi fortunato a non aver rimediato il rosso diretto. Tuttavia, dopo pochi istanti, l’arbitro Livio Marinelli viene richiamato al VAR per rivedere l’episodio. La revisione cambia completamente il giudizio: il direttore di gara annulla il giallo e mostra il cartellino rosso a Banda, che lascia il campo e salterà automaticamente la prossima partita. Una decisione accolta con proteste dal pubblico, ma coerente con la dinamica del fallo.

Nel recupero arriva un altro episodio che complica ulteriormente la serata del Lecce: al 93’, Kialonda Gaspar si rende protagonista di una reazione inutile e sconsiderata. Marinelli non ha dubbi e lo espelle immediatamente, lasciando i salentini in nove uomini. Una chiusura nervosa che fotografa perfettamente una gara in cui la disciplina è mancata nei momenti decisivi, mentre il Parma ha saputo mantenere maggiore lucidità fino al triplice fischio.

