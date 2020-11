L’episodio chiave del match valido per la 4ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/21: moviola Liverpool Atalanta

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 36′ l’Atalanta protesta tantissimo; Ilicic entra in area con un dribbling secco a saltare Tsimikas che si aggrappa al braccio destro, così come fa Wijnaldum con lo braccio sinistro e lo tirano giù; sembrerebbe un rigore solare ma per lo spagnolo Del Cerro è tutto regolare ed il VAR tace.