Moviola Liverpool Real Madrid: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Liverpool e Real Madrid, valido per il ritorno della Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro olandese Kuipers.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

AL 24′ grandi proteste Liverpool per un’entrata in scivolata durissima di Casemiro su Milner proprio davanti alla panchina dei Reds; per Kuipers è solo cartellino giallo ma visto sia in presa diretta che al replay, il rosso non sarebbe certo stato uno scandalo.