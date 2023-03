Moviola Malta-Italia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la seconda giornata del gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024: moviola Malta-Italia

L’episodio chiave della moviola del match tra Malta e Italia, valido per la seconda giornata del gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024. Dirige la sfida l’arbitro bulgaro Georgi Kabakov.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

27′ – GOL ITALIA – Emerson mette in mezzo e Pessina tocca sotto porta quanto basta per metterla dentro. L’arbitro ha convalidato dopo un rapido check del Var per presunto fuorigioco dello stesso centrocampista del Monza.

30′ – L’Italia reclama un rigore per un fallo su Grifo, contatto lieve e dopo un check del Var l’arbitro dice che si può proseguire.