Moviola Milan Verona: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Milan Verona

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Hellas Verona, valido per l’8ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Prontera, al VAR Di Paolo.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Episodio curioso prima dell’inizio del match; l’auricolare dell’arbitro Prontera non funziona e dunque, non potendo comunicare con la sala VAR dove c’è Di Paolo, non ha potuto dare il fischio d’inizio come da programma alle 20,45 ma con 5′ di ritardo, una volta risolto il problema.

Al 21′ il fischietto bolognese assegna il calcio di rigore al Verona; sul traversone rasoterra da sinistra di Lazovic, Kalinic irrompe sul primo palo in anticipo su Romagnoli che lo colpisce sulla gamba destra; il centravanti croato effettivamente allarga la gamba per farsi colpire ma è da considerarsi una ‘malizia’ da attaccante più che una scorrettezza e così, dopo un lungo confronto VAR, Di Paolo dà l’ok a Prontera per la massima punizione.

Al 48′ è il Milan a chiedere un rigore; sul traversone di Leao, Faraoni respinge sul braccio larghissimo di Casale. Per l’arbitro si è trattato di un tocco non punibile ed anche il VAR ha confermato.

Al 73′ arriva il rigore per il Milan; netto l’intervento irregolare di Faraoni su Castillejo, liberato da un tacco di Leao.