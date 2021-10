Moviola Milan Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Milan Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Torino, valido per la 10ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Aureliano.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Un solo episodio per Aureliano, in pieno recupero quando Ibrahimovic cade sul contatto con Ricardo Rodriguez; lo svedese prende il tempo allo svizzero che lo tocca con il braccio sinistro. Decisamente troppo poco per concedere un calcio di rigore, giusto lasciar correre.