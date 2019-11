MOVIOLA Napoli Genoa: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2019/20: moviola Napoli Genoa

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Genoa valido per la dodicesima giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Calvarese.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Gol annullato al Napoli – Mertens serve Lozano in area, che incespica e non trova la rete. Sulla ribattuta Insigne perfora Radu, ma l’arbitro nega la gioia all’azzurro per un off-side del messicano al momento del servizio di Mertens.