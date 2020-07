L’episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Napoli Roma

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

55′ Gol Callejon – Cross perfetto di Mario Rui nel cuore dell’area di rigore. Sul pallone si avventa Callejon in scivolata che insacca alle spalle di Pau Lopez. La Roma protesta per un fuorigioco, ma il check del Var conferma le regolarità del gol. Lo spagnolo è perfettamente in linea con la difesa giallorossa.