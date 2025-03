Moviola Panathinaikos Fiorentina, l’episodio chiave del match

Moviola Panathinaikos Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata degli ottavi di Conference League 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Panathinaikos Fiorentina, valevole per l’andata degli ottavi di finale Conference League 2024/2025. L’arbitro della sfida è il belga Lambrechts.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Primo episodio per un pestone di Maksimovic, l’arbitro lo perdona anche se sono passati già 20 minuti e qualche fallo c’è già stato. Dopo la mezz’ora c’è un grande spunto di Beltran che va via a due avversari, Ounahi lo ferma mettendogli il piede davanti, l’arbitro non concede fallo anche se poteva esserci. Al 38′ proteste di Vagianidis per un corpo a corpo prolungato di Gosens che si guadagna il fallo: ne fa le spese Tete che si guadagna un giallo perché si avvicina all’arbitro con un atteggiamento che non gli piace. Sul finire del primo tempo il Var annulla la rete del ribaltone siglata da Moreno: sul colpo di testa di Comuzzo, respinto poi dal palo, l’autore del tocco decisivo era avanti. Il primo tempo si chiude con 10 falli complessivi.

SECONDO TEMPO

A inizio ripresa intervento salvifico di Dodo su Djuricic che rimane a terra in area, ma è l’ex Sassuolo che si fa male perché calcia il piede del brasiliano in netto anticipo.