MOVIOLA Parma Fiorentina: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Parma Fiorentina

L’episodio chiave della moviola del match tra Parma e Fiorentina, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

30′ Secondo rigore per la Fiorentina – Fallo di mani di Darmian in area su colpo di testa di Pezzella, Abisso ha assegnato il rigore dopo consulto col Var

18′ Rigore per la Fiorentina – Venuti supera Gagliolo in velocità che poi lo stende in area. Abisso non ha dubbi e assegna il rigore. Decisione corretta.