L’episodio chiave del match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/21: moviola PSG Bayern Monaco

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Ad inizio gara protesta il Psg per un fuorigioco segnalato a Mbappé che si stava involando tutto solo davanti a Neuer; le immagini mostrano come il francese fosse in posizione regolare e fa ancor più specie il fatto che il 2° assistente di Orsato, Preti, sia andato subito su con la bandierina anziché attendere il termine dell’azione come invece ormai è prassi in epoca VAR.

Al 29′ altre proteste Psg per un possibile rigore su Neymar per un fallo di Lucas Hernandez; il brasiliano aveva saltato il francese con un numero dei suoi per poi finire a terra sul contatto; a prima vista parrebbe un rigore solare ma il replay mostra come sia Neymar ad aggrapparsi alla maglia di Hernandez ed a tirarlo giù con sé; bravo dunque Orsato.