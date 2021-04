Moviola PSG Manchester City: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2020/21: moviola PSG Manchester City

L’episodio chiave della moviola del match tra PSG e Manchester City, valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Brych



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Timide proteste Psg al 27′; sugli sviluppi del corner di Di Maria, Marquinhos cade a centro area. Sia lui che Verratti vanno da Brych a reclamare un calcio di rigore ma il fischietto tedesco, dopo un silent check con il VAR, lascia proseguire. Proteste più veementi invece al 41′ quando Neymar cade a terra sul contrasto con Mahrez. Il replay però evidenzia come sia Florenzi, in maniera del tutto involontaria, ad atterrare il proprio compagno di squadra nel tentativo di giocare il pallone da terra.

Al 77′ arriva il rosso diretto a Gueye; inizialmente Brych sembra quasi non voler estrarre alcun cartellino, in realtà ha ponderato la decisione di espellere il centrocampista del Psg per grave fallo di gioco; il replay gli dà ragione in toto. Entrata in ritardo con i tacchetti sul tendine d’Achille di Gundogan che si era già spossessato del pallone.