Moviola Real Madrid Bayern Monaco: gli episodi dubbi del match diretto da Oliver. Cos’è successo al Bernabeu!

Moviola Real Madrid Bayern Monaco: gli episodi dubbi del match diretto da Oliver, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League

Il prato del Santiago Bernabeu si conferma il palcoscenico ideale per le grandi notti di Champions League. La super sfida Real Madrid-Bayern Monaco ha visto la formazione ospite imporsi per 1-2, al termine di una gara vibrante, ricca di capovolgimenti di fronte e decisa dalla spietata lucidità dei grandi bomber.

Il primo tempo: l’equilibrio spezzato da Luis Diaz

L’avvio di partita è caratterizzato da ritmi altissimi. I tedeschi si rendono subito pericolosi con Konrad Laimer e un salvataggio sulla linea su tiro di Dayot Upamecano. Il Real risponde colpo su colpo con le accelerazioni di Kylian Mbappé e Vinicius Junior, ma sbatte contro l’attenta retroguardia bavarese e le parate di uno straordinario Manuel Neuer. L’equilibrio si rompe clamorosamente al 41′: un’ottima intuizione di Serge Gnabry si trasforma in un assist perfetto per Luis Diaz, che da due passi trafigge Andriy Lunin con una conclusione precisa all’angolino basso di destra, siglando lo 0-1 con cui si va al riposo. Da segnalare nella prima frazione la corretta gestione disciplinare dell’arbitro Michael Oliver, che ammonisce Aurelien Tchouameni per un brutto fallo.

L’uno-due di Kane e la speranza firmata Mbappé

La ripresa inizia con una doccia fredda per i Blancos. Al 46′, alla primissima azione utile, Harry Kane gela il pubblico spagnolo trovando la rete dello 0-2 con un chirurgico tiro dal limite dell’area, servito ottimamente da Michael Olise. Sotto di due reti, la squadra di casa si riversa in attacco alla disperata ricerca di un episodio per riaprire il match.

La tanto attesa fiammata arriva al 74′: una strepitosa visione di gioco di Trent Alexander-Arnold smarca Kylian Mbappé in area. Il fuoriclasse francese non trema e, con enorme freddezza, piazza il pallone sotto la traversa accorciando le distanze sull’1-2.

Forcing finale e nervosismo

Negli ultimi dieci minuti analizzati, il Real Madrid tenta un forcing disperato. Ci provano Brahim Diaz e Vinicius Junior, ma si scontrano contro i riflessi di Neuer. Sale anche la tensione agonistica, costringendo Michael Oliver a estrarre pesanti cartellini gialli all’indirizzo di Jonathan Tah, Luis Diaz e dello stesso Manuel Neuer all’82’ per evidenti perdite di tempo.

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