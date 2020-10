MOVIOLA Roma Benevento: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Roma Benevento

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Benevento, valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 25′ c’è stato un lungo check del var per un possibile tocco di mano di Foulon su colpo di testa di Mkhitaryan. L’arbitro fa proseguire il gioco senza assegnare il penalty ai giallorossi.

Al 53′ l’arbitro Ayroldi fischia un calcio di rigore in favore del Benevento. Veretout non controlla bene in area di rigore e nel tentativo di anticipare l’arrivo di Ionita gli pesta il piede abbattendolo. Il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto