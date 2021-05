Moviola Roma Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Roma Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Lazio, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Gol annullato a Muriqi – Lancio in profondità per il kosovaro che si invola in solitaria verso la porta di Fuzato e lo batte. In leggero ritardo arriva il fischio di Pairetto, Muriqi era in fuorigioco.