Moviola Roma Sassuolo, rigore prima concesso poi tolto dal Var: la ricostruzione

Moviola Roma Sassuolo: tra polemiche, il VAR cancella il rigore inizialmente assegnato. Le ultimissime notizie

Attorno all’ora di gioco di Roma Sassuolo si è verificato uno degli episodi più discussi del match. Al 59’, l’arbitro Marcenaro aveva infatti concesso un calcio di rigore ai giallorossi dopo un intervento di Muric su Soulé: l’argentino era arrivato prima sul pallone e il portiere neroverde, in uscita, lo aveva travolto, inducendo il direttore di gara a indicare il dischetto.

La decisione, però, è stata rapidamente rivista. Dopo un check al VAR, Marcenaro ha annullato il penalty rilevando la posizione irregolare di Soulé al momento dell’azione. Il fuorigioco del numero 18 ha quindi portato alla revoca del rigore, lasciando la Roma senza la chance dagli undici metri.

L’ANNUNCIO DI MARCENARO – “A seguito di revisione il numero 18 della Roma è in fuorigioco prima di ricevere il fallo da rigore, tuttavia l’ammonizione del numero 49 rimane in quanto l’intervento è imprudente“.

