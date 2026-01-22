Moviola Roma Stoccarda, l’episodio chiave della partita di Europa League: il racconto

Moviola Roma Stoccarda, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata di Europa League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Roma Stoccarda, valido per la settima giornata di Europa League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro John Brooks.

MOVIOLA

La sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda ha offerto diversi episodi da moviola, soprattutto nella gestione dei cartellini e nelle decisioni dell’arbitro John Brooks. Il primo tempo è stato piuttosto lineare: al 18’ è arrivato il primo giallo del match, sanzionato a Mittelstadt per un intervento in ritardo. Lo Stoccarda ha provato a rendersi pericoloso con Leweling al 34’, ma Svilar ha risposto presente. Poco dopo, al 40’, è arrivato l’episodio che ha sbloccato la gara: Pisilli ha finalizzato un’azione ben costruita, controllando il passaggio di Soulé e infilando il pallone sotto la traversa. Prima dell’intervallo, Pellegrini ha sfiorato il raddoppio con un tiro potente dal limite, respinto da un grande intervento di Nübel.

La ripresa si è aperta senza episodi controversi, ma con due interventi decisivi di Svilar: prima su Undav al 47’, poi su Demirovic al 79’, entrambi pericolosi con conclusioni basse e insidiose. La gestione dei cambi è stata intensa da entrambe le parti, con Gasperini e Hoeness che hanno rivoluzionato le rispettive squadre tra il 60’ e il 72’. Sul fronte disciplinare, Brooks ha mantenuto una linea coerente: giallo corretto a Chabot all’85’ per un intervento duro e ammonizione inevitabile anche per Çelik all’87’, entrata giudicata imprudente dal direttore di gara.

Il finale ha regalato gli episodi più discussi. Al 90+2’ Brooks ha espulso l’allenatore dello Stoccarda, Sebastian Hoeness, lasciando tutti nell’incertezza sulle motivazioni immediate del provvedimento. Un minuto più tardi, la Roma ha chiuso la partita con il 2-0 firmato ancora da Pisilli, bravo a sfruttare l’assist di Dybala e a piazzare il pallone nel sette. Nei sei minuti di recupero non sono emerse ulteriori situazioni dubbie, e il match si è concluso senza proteste significative, con una direzione arbitrale generalmente solida e coerente nelle valutazioni.

