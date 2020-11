L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Sampdoria Genoa

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

15′ Fallo Lerager – Il rossoblù interviene duramente in scivolata su Ramirez, chiudendo a forbice le gambe dell’uruguaiano. Per l’arbitro La Penna non c’è fallo