Moviola Spezia Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Spezia Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Milan, valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Episodio controverso al 32′; Theo Hernandez, dopo una lunga sgroppata, cade al limite dell’area dopo un contatto (o presunto tale) con Hristov; per l’arbitro Manganiello non c’è fallo e probabilmente ha ragione ma allora manca un cartellino giallo per simulazione al terzino rossonero.

Regolari invece le tre reti realizzate nel corso della ripresa.