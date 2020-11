L’episodio chiave del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Torino Crotone

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Primo episodio della gara al 5′ quando l’arbitro romano sanziona Vulic con il cartellino giallo a seguito di una simulazione per un contrasto in area con Rincon; il replay dà pienamente ragione al direttore di gara. Vulic ha tentato goffamente di prendersi un rigore crollando a terra senza esser stato toccato. Ad inizio ripresa altro episodio in area del Torino, stavolta è Pedro Pereira ad entrare in area, il contatto con Bremer c’è ma per Fourneau non tale da giustificare la concessione del penalty.