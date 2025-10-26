 Moviola Torino Genoa, l'episodio chiave del match
Moviola Torino Genoa, l’episodio chiave del match

3 minuti ago

moviola

Moviola Torino Genoa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026

L’episodio chiave della moviola del match Torino Genoa, valido per l’ottava giornata di Serie A stagione 2025/2026. Dirige la sfida l’arbitro Kevin Bonacina. Gli assistenti saranno Alessandro Lo Cicero e Filippo Bercigli. Quarto ufficiale Davide Massa, in sala Var Marco Di Bello e Lorenzo Maggioni.

MOVIOLA TORINO GENOA:

Ancora nulla da segnalare dalla moviola di Torino vs Genoa

⚽8′ – GOL DEL GENOA: contropiede fulmineo dei liguri che culmina con il cross in area, Asllani svirgola male e il pallone arriva a Thorsby che deve solo infilare. Il var conferma la rete.

🔴1′ – Il match è iniziato!

Torino News

