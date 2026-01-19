Moviola Torino Roma, Chiffi divide i giornali: Mancini graziato, dubbi sui cartellini. Gli episodi del match e i voti per l’arbitro

La sfida del 21° turno di Serie A tra Torino e Roma, terminata con il successo degli ospiti, lascia strascichi polemici riguardo alla direzione arbitrale di Daniele Chiffi. La prestazione del fischietto veneto ha generato valutazioni contrastanti sui principali quotidiani sportivi, evidenziando una gestione dei cartellini tutt’altro che uniforme.

Secondo l’analisi severa de La Gazzetta dello Sport, che attribuisce all’arbitro un’insufficienza piena (voto 5), l’errore più grave riguarda la gestione disciplinare di Gianluca Mancini. Il roccioso difensore centrale dei Giallorossi, già ammonito correttamente al 10′ della ripresa, avrebbe meritato il secondo giallo — e la conseguente espulsione — sette minuti più tardi per un intervento diretto sull’uomo ai danni di Che Adams, l’attaccante scozzese dei Granata. La Rosea sottolinea anche dubbi su un abbraccio in area nel primo tempo tra Mario Hermoso e lo stesso Adams, oltre a una gestione tardiva del cartellino per il difensore albanese Ardian Ismajli.

Sulla stessa linea critica si pone Il Corriere dello Sport, che valuta la prova da 5,5 definendola “imprecisa”. Stando a quanto riportato dal quotidiano romano, Chiffi ha peccato nel posizionamento, trovandosi spesso sulla traiettoria delle azioni, e nella gestione dei falli. Viene contestata la mancata sanzione immediata per un intervento imprudente di Ismajli su Wesley a inizio gara. Corretta, invece, la valutazione sugli episodi chiave grazie all’ausilio della tecnologia: il SAOT (fuorigioco semiautomatico) ha giustamente annullato un gol a Donyell Malen, l’esterno olandese della Roma, per poi convalidare la sua seconda marcatura tenuta in gioco da Adrien Tameze. Regolare anche il raddoppio di Mancini.

Diversa, infine, la lettura di Tuttosport. Per il quotidiano torinese, Chiffi merita la sufficienza (voto 6): una “buona prestazione” agevolata dall’assenza di decisioni particolarmente complesse, ignorando le polemiche sulla mancata espulsione che invece hanno tenuto banco sulle altre testate.

Moviola Torino Roma: dal gol annullato a Malen al rigore richiesto da Adams. Gli episodi dubbi del match